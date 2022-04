Tijdens het paasweekend zal op veel plaatsen in Nederland de zon schijnen. Ook is het vrijwel overal aangenaam warm en wordt er geen regen voorspeld.

Zaterdag en zondag wordt het tussen de 15 en 19 graden. Het blijft droog en op veel plaatsen zal de zon schijnen. Er waait waarschijnlijk een matige oostelijke wind. Ook op maandag (Tweede Paasdag) wordt geen regen verwacht.

De oorzaak van het zonnige paasweekend is een hogedrukgebied dat boven Duitsland en Denemarken blijft hangen. Daardoor ontstaat een oostelijke stroming met droge lucht die naar Nederland wordt gevoerd.

's Nachts is het helder en kan het op veel plaatsen flink afkoelen. In de nacht van zaterdag op zondag is de volle maan goed zichtbaar.

Slechte luchtkwaliteit door paasvuren, grotere kans op pollen

Daarnaast kan de luchtkwaliteit aankomend weekend verslechteren, doordat in het oosten van het land en in Duitsland paasvuren worden aangestoken. Door de oostelijke wind kunnen smog en fijnstof het land inwaaien. Het RIVM waarschuwt daarom voor vieze lucht.

Ook kunnen er door het warme weer en de oostelijke wind extra pollen in de lucht komen. Die zorgen voor klachten bij hooikoortspatiënten.