Vanwege het paasweekend en het voorspelde lekkere weer rijden voor het eerst dit seizoen het hele weekend lang extra treinen richting Zandvoort. Voor medewerkers op Schiphol is het ook aanpoten: de luchthaven verwerkt op Goede Vrijdag zo'n 135.000 reizigers. En gemeenten Venlo en Roermond rekenen vanaf vrijdag op grote drukte door de komst van met name Duitse kooptoeristen.

Goede Vrijdag staat in beide Limburgse grensplaatsen bekend als 'Duitse dag'. Bij Designer Outlet in Roermond is het vrijdagochtend al behoorlijk druk. Al voor de opening staan er lange rijen koopjesjagers voor de winkels te wachten. Roermond en Venlo hebben maatregelen genomen om een verkeersinfarct te voorkomen.

Twee jaar lang kwamen er relatief weinig Duitsers naar de beide grenssteden. Maar nu er geen coronamaatregelen meer zijn, gaan ze massaal de grens over.

Of Duitse toeristen op Goede Vrijdag ook de in de rest van Nederland zullen opduiken, valt te bezien. Jos Vranken van toerismebureau NBTC zei donderdag tegen NU.nl dat onze oosterburen dit jaar minder happig zijn op een paasweekend in ons land.

Ook druk in de rest van het land

De eerste drukte door de paasdagen was rond het middaguur ook al terug te zien op de wegen. Iets voor 12.00 uur telde Rijkswaterstaat bijna 100 kilometer file, "op een aantal wegen is het druk door recreatieverkeer", schreef de organisatie op Twitter. Ook de ANWB zag "drukte voor het paasweekend" vanaf de Duitse grens.

In het zuiden is het druk met recreatie- en vakantieverkeer vanuit Aken op de A76 richting Geleen en loopt de extra reistijd op naar een half uur. Ook bij Arnhem proberen veel auto's om vanuit Duitsland, Nederland binnen te komen. Daar staat na de grensovergang ruim 20 kilometer file op de A12 tot aan knooppunt Velperbroek, wat zorgt voor ongeveer een uur vertraging.

Drukte op Schiphol kan zorgen voor wachtrijen bij security

Doordat het op Goede Vrijdag extra druk is op luchthaven Schiphol, kunnen er extra lange rijen ontstaan bij de securitycheck die reizigers moeten ondergaan om bij hun gate te komen.

Dat komt ook doordat de Marechaussee kampt met een hoger ziekteverzuim dan gebruikelijk. En dat heeft weer te maken met het feit dat er medewerkers in isolatie zitten. De dienst benadrukt dat er op het gebied van veiligheid geen concessies worden gedaan.

Volgens Schiphol is het een van de drukste dagen van het jaar tot nu toe. Maar mogelijk lijkt het ook drukker, omdat het voor mensen weer wennen is om in de rij te staan. Door de coronacrisis werd er in de afgelopen twee jaar veel minder gevlogen.

Strandtreinen staan paraat

NS houdt sinds 2 april rekening met de inzet van extra treinen richting Zandvoort. Deze zogenoemde strandtreinen kunnen tot begin oktober worden ingezet. Dit gebeurt alleen als er meer reizigers dan gebruikelijk worden verwacht.

Vorig jaar is de NS begonnen met het eerder en langer in het jaar laten rijden van extra strandtreinen, omdat hier behoefte aan was. Een dag van tevoren zijn de extra treinen zichtbaar in de reisplanner van de NS.