Het vermiste bemanningslid van het binnenvaartschip dat donderdag kapseisde op de Nieuwe Waterweg in de buurt van de Maeslantkering bij Hoek van Holland is vermoedelijk niet meer in leven, zegt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er wordt niet meer actief gezocht naar de persoon.

De omstandigheden zijn dusdanig dat de overlevingskans niet groot is, denkt de veiligheidsregio. Het slachtoffer is óf in het schip, óf in het water terechtgekomen en meegevoerd door het water. Op het moment van het ongeval stond er een ebstroom. Dat is een stroom richting zee.

De veiligheidsregio meldde in de nacht van donderdag op vrijdag dat de reddingsoperatie was gestaakt en dat zou worden overgegaan tot de berging van het schip. Die berging is vrijdagochtend nog altijd gaande, vertelt de zegsman. Schepen die gebruikmaken van het water kunnen ondanks de werkzaamheden gewoon doorvaren.

Waardoor het schip kapseisde, is nog onduidelijk. Daarnaar zal nog onderzoek plaatsvinden. Het vaartuig was geladen met anodeblokken, zegt de woordvoerder. Die worden volgens hem gebruikt in de industrie. "Het is een soort samengeperst koolstof." De blokken vormen geen gevaar voor de natuur.

Naast de vermiste persoon was er nog een andere opvarende op het 40 meter lange binnenvaartschip. Die kon uit het water worden gehaald en was goed aanspreekbaar.