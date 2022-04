De situatie voor minderjarige vluchtelingen in het aanmeldcentrum in Ter Apel is "onaanvaardbaar", zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer in gesprek met NRC. Volgens de Kinderombudsman worden de kinderen daar "mentaal verwaarloosd".

Kalverboer bezocht deze week het aanmeldcentrum in het Groningse dorp, waar nu 113 minderjarigen zonder familie verblijven. Ze zag dat er niets geregeld was voor deze kinderen. "Geen onderwijs, geen activiteiten, geen hulp: niets. Ze krijgen te eten, en dat is het", zegt ze tegen de krant.

De kinderen zitten vaak veel langer in het aanmeldcentrum dan wettelijk mag. Normaal gesproken zouden ze binnen zes dagen naar een andere opvanglocatie gaan, maar omdat er te weinig opvangplekken zijn, zitten ze er soms weken of maanden.

Dat veroorzaakt veel stress bij de kinderen, zegt Kalverboer. Ze sprak in het aanmeldcentrum met zes kinderen, die zeiden eenzaam te zijn en niets te doen te hebben. Ook wisten ze niet wanneer ze naar een andere opvangplek konden.

'Huidig beleid maakt kinderen stapelgek'

De Kinderombudsman concludeert dat "het huidige beleid deze kinderen stapelgek maakt". Daarom moet de wettelijke termijn aangehouden worden voor het verblijf in Ter Apel. Als dat niet lukt, dan moeten de activiteiten in het aanmeldcentrum worden uitgebreid met bijvoorbeeld scholing en dagbesteding, vindt Kalverboer.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zegt het ermee eens te zijn dat kinderen te lang in Ter Apel blijven en dat ze "door een ondergrens zakken qua begeleiding", zegt een woordvoerder tegen NRC. Het COA gaat maatregelen nemen, onder meer door coaches in te zetten.