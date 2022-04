De paasvuren in Duitsland en het oosten van Nederland en het rustige voorjaarsweer met een oostelijke wind zorgen ervoor dat er in heel Nederland vanaf zaterdag kans is op smog door fijnstof. De luchtkwaliteit is daardoor naar verwachting onvoldoende tot slecht, aldus het RIVM. Het instituut geeft een stookalert af.

Tijdens zo'n stookalert wordt geadviseerd geen hout te stoken in kachels of open haarden. Op deze manier moet worden voorkomen dat de luchtkwaliteit nog slechter wordt.

In Duitsland worden traditiegetrouw op donderdag en vrijdag paasvuren aangestoken. Op zaterdagavond gebeurt hetzelfde in Nederland.

De smogwaarschuwing geldt tot en met Eerste Paasdag. Mensen die er last van hebben - vooral mensen met longaandoeningen en/of hart- en vaatziekten - wordt aangeraden zware lichamelijke inspanning te mijden.