In Arnhem heeft vrijdagochtend een grote brand gewoed in twee bedrijven aan de Rietgrachtstraat. Vermoedelijk ontstond de brand in een meubelzaak en sloegen de vlammen vervolgens over op een naastgelegen autoverhuurbedrijf. Kort na 7.00 uur werd het sein brand meester gegeven.

De bovengelegen woningen werden ontruimd. De brandweer kon twee bewoners uit een van de appartementen redden. Niemand is gewond geraakt. Of de bewoners terug naar hun woning kunnen, wordt nog onderzocht.

De appartementen hebben rookschade en mogelijk ook brandschade, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het gebied rond de getroffen bedrijven is naar verwachting tot ongeveer 8.00 uur afgesloten.