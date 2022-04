Vrijdag belooft een dag te worden met vooral in de middag kans op zonneschijn. Het blijft droog en het wordt 14 tot 18 graden. Alleen in het noorden blijft het kwik wat achter. Zaterdag en zondag is het heerlijk lenteweer met veel zon en temperaturen tussen 14 tot 19 graden

De ochtend begint in een groot deel van Nederland grijs en met bewolking. In het zuiden kan mist voorkomen. Het blijft wel droog. In de loop van de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door, maar in het noordoosten is de bewolking waarschijnlijk het meest hardnekkig.

's Middags blijft het droog met een mix van wolken en zon. De wind waait uit het noorden tot noordoosten en is zwak tot matig in het noorden en aan het IJsselmeer. Door de noordenwind zijn er grote temperatuurverschillen in het land. In het noorden van het land wordt het slechts 10 of 11 graden, in de middenregio zo’n 14 graden en in het zuiden loopt de temperatuur op 17 of 18 graden.

In de nacht naar zaterdag is het droog met soms brede opklaringen en een temperatuur die daalt naar een graad of 4.