Oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer is plotseling op zeventigjarige leeftijd overleden, zo werd donderdagavond bekend. Brenninkmeijer had een imposante loopbaan en wordt door politici omschreven als iemand die altijd opkwam voor de burger en rechtvaardigheid.

Brenninkmeijer werd geboren op 29 juni 1951 in Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte als wetenschappelijk medewerker in Nijmegen en Tilburg.

Hij promoveerde in 1987 bij voormalig minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin. Vanaf 1992 bekleedde hij verscheidene hoogleraarsfuncties op het gebied van staatsrecht, onder meer in Amsterdam en Leiden.

Brenninkmeijer was ook rechter bij verschillende rechterlijke colleges op het gebied van sociale zekerheid, ambtenarenrecht en belastingrecht, zoals de Centrale Raad van Beroep.

Brenninkmeijer vond het een voorrecht ombudsman te zijn

Op 1 oktober 2005 werd Brenninkmeijer aangesteld als Nationale ombudsman. In die hoedanigheid deed hij onder meer onderzoek naar de Q-koorts. Bij zijn vertrek als ombudsman in 2014 kreeg hij een koninklijke onderscheiding: Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Daarbij noemde hij het "een voorrecht" om ombudsman te zijn.

In 2017 deed Brenninkmeijer samen met criminoloog Marjolein Odekerken onderzoek naar bedreiging van journalisten. Zij concludeerden dat 61 procent van de journalisten in Nederland weleens te maken heeft gehad met bedreigingen en intimidaties. In datzelfde jaar werden onder meer misdaadjournalisten Paul Vugts en John van den Heuvel met de dood bedreigd.

Kamerleden prijzen zijn werk

In Den Haag wordt het overlijden van Brenninkmeijer betreurd. Leden van het kabinet en de Kamer spreken hun medeleven uit voor de nabestaanden van de oud-ombudsman. Ook prijzen ze zijn werk, dat voor een belangrijk deel gericht was op het versterken van de rechtsstaat.

"Alex was gedreven, aimabel en stond als Nationaal ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer pal voor de burger en de rechtsstaat", schrijft minister van Financiën en vicepremier Sigrid Kaag.

Volgens Wopke Hoekstra, vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken, heeft hij "een belangrijke bijdrage geleverd aan het beter functioneren van Nederland en van de EU". Premier Mark Rutte noemt hem een "kritisch denker die stond voor het recht en rechtvaardigheid".

"Och, wat een verlies. Ontzettend verdrietig", twittert GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet. Renske Leijten van de SP noemt hem een "eerlijk man, vrije geest en kritisch volger van de rechtsstaat en overheid". Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand omschrijft hem als een "groot strijder tegen onrecht, die zo belangrijk is geweest voor zoveel mensen".

Nieuw soort democratie

In april vorig jaar sprak NU.nl Brenninkmeijer over de overheidsplannen voor duurzame energie. Hij pleitte ervoor inwoners vanaf dag nul te betrekken bij nationale doelen. Als oplossing beschreef hij een nieuw soort democratie, met andere verhoudingen.

"Wij hebben nu een competitieve democratie. Die gaat om strijd, wie er wint en dus wie de sterkste is. Die moeten we aanvullen met een vorm waarin we elkaars belangen behartigen, gericht op samenwerking. Overheid en burgers moeten daarvoor een band opbouwen."