Alex Brenninkmeijer is plotseling overleden. Dat heeft de Europese Rekenkamer, waar Brenninkmeijer lid van was, donderdag bekendgemaakt.

Brenninkmeijer was tussen 2005 en 2014 de Nationale ombudsman. Daarna werd hij de Nederlandse vertegenwoordiger bij de Europese Rekenkamer. Zijn termijn bij die instelling zou daar deze zomer aflopen.

"Namens ons personeel en de leden van de Europese Rekenkamer betuigen wij ons diepste medeleven aan zijn familie en vrienden", aldus de Europese Rekenkamer op Twitter.

"Het plotselinge overlijden van Alex Brenninkmeijer is intens verdrietig", schrijft premier Mark Rutte op Twitter. "Een kritisch denker die stond voor het recht en rechtvaardigheid, wat terug te zien was in zijn werk als Nationale ombudsman en lid van de Europese Rekenkamer."

Brenninkmeijer werd geboren op 29 juni 1951 in Amsterdam. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte als wetenschappelijk medewerker in Nijmegen en Tilburg.

Hij promoveerde in 1987 bij de voormalig minister van Justitie, Ernst Hirsch Ballin. Vanaf 1992 bekleedde hij verscheidene hoogleraarsfuncties, onder meer in Amsterdam en Leiden, op het gebied van staatsrecht.

Brenninkmeijer was ook rechter bij verschillende rechterlijke colleges op het gebied van sociale zekerheid, ambtenarenrecht en belastingrecht, zoals bij de Centrale Raad van Beroep. Op 1 oktober 2005 werd hij aangesteld als de Nationale ombudsman. In 2011 werd hij voor zes jaar herbenoemd.