De politie heeft negen verdachten opgepakt die vorig jaar tussen maart en juli zeker dertien keer bouwmachines stalen in Oost-Nederland, meldt de politie donderdag. Nog eens vier verdachten zijn verhoord voor de diefstallen. De bende heeft ook een poging tot diefstal en verduistering van een geleasede graafmachine op zijn kerfstok.

Er werden shovels en kranen gestolen uit Aalten, Etten, Hasselt, Klarenbeek, Olst, 's-Heerenberg, Silvolde, Terborg, Tiel, Ulft, Winterswijk, Zevenaar en Zieuwent. Tot dusver zijn negen shovels en een aanhangwagen teruggevonden.

Volgens de politie gaat het om dure machines, die vele tienduizenden euro's waard zijn. "De economische schade voor de ondernemers is in werkelijkheid nog veel hoger, omdat zij werkzaamheden niet konden voortzetten. Daardoor liepen projecten vertraging op of moest er extra materiaal ingehuurd worden", schrijft het korps.

Een 23-jarige verdachte werd op heterdaad aangehouden met een gestolen shovel. Een andere 35-jarige verdachte zou een sleutelbos bij zich hebben gehad met tientallen valse sleutels van shovels.

Volgens de politie probeerde de bende de machines in Duitsland te verkopen. Het gaat om vier mannen uit Winterswijk, twee mannen uit Doetinchem, drie mannen uit Almelo, Dieren en Deventer en een vrouw uit Apeldoorn. Een laatste verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De verdachten zijn tussen de 22 en 47 jaar oud.

De politie geeft eigenaren van bouwmachines de tip mee om duur materiaal van een gps te voorzien.