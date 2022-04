Twee mannen van 30 en 31 jaar hebben donderdag respectievelijk 4 en 2,5 jaar cel tegen zich horen eisen voor het uitbuiten van een 29-jarige vrouw. Het slachtoffer zou vier jaar lang als sekswerker zijn ingezet, moest al haar geld afstaan en liet onder dwang meerdere abortussen verrichten.

"Geweld, dreiging en intimidatie waren voor haar aan de orde van de dag", aldus het Openbaar Ministerie (OM). De officier van justitie verwijt de mannen dat de vrouw jarenlang "als een zombie" heeft geleefd. "Ze moet jarenlang diepongelukkig zijn geweest met haar positie. Op brutale en grove wijze moest zij geld verdienen met prostitutiewerkzaamheden."

De vrouw werd in 2015 op eigen initiatief sekswerker. Via een site met seksadvertenties kwam ze in contact met de 31-jarige verdachte. Hij zou haar hebben beloofd dat hij veel klanten kon regelen. Uiteindelijk wisten de twee verdachten de vrouw wijs te maken dat ze een schuld van ruim 10.000 euro moest terugbetalen.

Sindsdien werd ze onder druk gezet om voor de mannen te werken. Ze moest extra klanten helpen - ook als ze niet meer wilde - en had met bijna niemand anders contact, omdat haar telefoon en computer werden afgepakt. Al het geld dat ze verdiende, moest ze afstaan.

Het slachtoffer deed uiteindelijk in april vorig jaar aangifte. Haar beweringen worden ondersteund met getuigenverklaringen, screenshots en audioberichten van haar telefoon.

OM vergelijkt vergrijpen met 'moderne slavernij'

Het tweetal wordt officieel verdacht van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Het OM vergelijkt de vergrijpen met "moderne slavernij" en wijst erop dat de vrijheid en keuzeruimte van de vrouw zwaar waren aangetast.

De officier van justitie roemt de vrouw vanwege haar besluit om aangifte te doen. "Het is dapper en moedig. Voor slachtoffers van dit soort mensonterende feiten is het erg moeilijk om aangifte te doen."

De mannen ontkennen dat zij schuldig zijn en noemen de vrouw leugenachtig, maar het OM stelt juist dat de verklaringen van de verdachten "volstrekt ongeloofwaardig" zijn.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.