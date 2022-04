Een 76-jarige man uit Kerkrade heeft donderdag een celstraf van twaalf jaar opgelegd gekregen voor oorlogsmisdrijven in Afghanistan. De man zou in de jaren tachtig als leidinggevende hebben gewerkt in de Pul-e-Charkhi-gevangenis in Kaboel.

In de Pul-e-Charkhi-gevangenis verbleven gevangenen vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Die omstandigheden had de Kerkradenaar door zijn positie kunnen verbeteren. Door dat niet te doen heeft de man zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdrijven, oordeelde de rechtbank in Den Haag.

"De man is betrokken geweest bij ernstige misstanden in de gevangenis: hij heeft de gevangenen wreed en onterend behandeld en willekeurig van hun vrijheid beroofd."

De 76-jarige man kwam in 2001 naar Nederland en kreeg de Nederlandse nationaliteit. Daarom kan hij in Nederland worden vervolgd.