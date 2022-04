Met Sanil B. kwam donderdag de laatste verdachte vrij die nog vastzat in de Mallorca-zaak. In het proces dat eind vorig jaar begon en in oktober inhoudelijk van start zal gaan is het nog altijd de vraag wat er die fatale nacht in juli vorig jaar met Carlo Heuvelman is gebeurd.

"Wie heeft Carlo geschopt?", vraagt de officier van justitie op scherpe toon. In de rechtbank van Lelystad zitten op woensdag 13 april vijf jonge verdachten. Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat zeker een van hen het antwoord weet.

Tijdens het onderzoek is redelijk duidelijk geworden wat er zich in de nacht van 13 op 14 juli heeft afgespeeld op de uitgaansstrip El Arenal in Mallorca. Maar niet wie de fatale trap aan de 27-jarige Heuvelman heeft uitgedeeld. Daarom spreekt de officier de verdachten aan op hun gevoel.

De officier doet dit nadat de jonge mannen hebben verteld hoe ze na hun voorlopige vrijlating het leven weer hebben proberen op te pakken. Ze gaan weer verder met hun studie, sporten veel om alles te verwerken en voeren regelmatig gesprekken met een psycholoog. Sanil B., die dan nog vastzit, zegt dat hij zich probeert te gedragen in de gevangenis.

"Sporten, familie, studie", herhaalt de officier de woorden. "Dingen die Carlo niet meer kan en nooit meer zal meemaken." Zijn toon wordt feller. "Het kan gewoon niet, jongens. Het kan gewoon niet dat jullie niets meer weten."

De frustratie is voelbaar. Sinds de Nederlandse justitie het onderzoek eind juli heeft overgenomen, zijn er verschillende opsporingsmiddelen ingezet. Zonder hard resultaat. De langgezochte en als "cruciaal" omschreven getuige, bleek toch geen beelden te hebben gemaakt van de mishandeling van Heuvelman. En dus vraagt het OM het de verdachten zelf.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij ontwikkelingen rond de zaak Carlo Heuvelman

Op twee plekken vonden gevechten plaats

De verklaringen van de tieners roepen vragen op. Duidelijk is dat de vriendengroep uit Hilversum de betreffende nacht in juli betrokken raakt bij een vechtpartij buiten café De Zaak. Op beelden is te zien dat er rake klappen worden uitgedeeld en ook tegen het hoofd van een van de slachtoffers wordt geschopt.

Als de ruzie afgelopen is verplaatst de groep zich naar de Bierexpress, waar Heuvelman zich bevindt. De vriendengroep staan onder spanning en er is maar een klein vonkje nodig om het te laten ontbranden. Dat vonkje is een vermeende racistische opmerking. Ook zou er zijn gespuugd. Door wie is niet duidelijk.

In het gevecht dat ontstaat, probeert Heuvelman de boel te sussen. Hij kan niet voorkomen dat ook hij klappen krijgt. Eenmaal op de grond krijgt hij zeker één trap tegen het hoofd. Daarna richt het geweld zich op een vriend van Heuvelman. Ook hij krijgt een trap tegen het hoofd, waarvan beelden al snel te zien zijn op GeenStijl.

Wanneer de rust terugkeert, ligt Heuvelman roerloos op straat. Als zijn ouders in Mallorca arriveren treffen ze hun zoon in een diepe coma aan in een Spaans ziekenhuis. Vier dagen later overlijdt Heuvelman aan hersenletsel.

Het café waar het eerste gevecht plaatsvond. Het café waar het eerste gevecht plaatsvond. Foto: ANP

Niemand zegt te weten wat er met Heuvelman is gebeurd

De in totaal negen verdachten geven toe zat ze een rol hebben gespeeld bij de vechtpartijen, alleen over Heuvelman zeggen ze niets. Verdachten van de dodelijke mishandeling zijn de eerdergenoemde Sanil B., Mees T. en Hein B. Allen ontkennen en zeggen ook niet te weten wie dan wél verantwoordelijk is voor de dood van Heuvelman.

De conclusie van het OM dat zeker één van de in totaal negen verdachten meer weet is een logische. Opvallend is de opmerking van verdachte Mees T. op zitting. Hij zou het in ieder geval niet zijn. "Dus dan moet het een van de anderen zijn geweest", aldus T.

Daar wordt door de drie verdachten zelf ook over gesproken. Na de vorige zitting in februari is de arrestantenbus waarmee ze worden vervoerd voorzien van afluisterapparatuur. In een onderling gesprek is te horen hoe Mees T. en Sanil B. bespreken dat verdachten die niet vastzitten buiten schot blijven en "ermee weg komen". Als de twee ernaar wordt gevraagd, zeggen ze enkel te hebben gespeculeerd.

Onduidelijk hoe sterk het DNA-bewijs is

Een undercoveroperatie roept vragen op over de rol van Sanil B. Hij wordt in november vorig jaar benaderd door twee undercoveragenten in de gevangenis in Houten. Op de luchtplaats voeren ze een gesprek met B. vlak voordat hij wordt weggeroepen voor verhoor. In dat verhoor krijgt de verdachte te horen dat er DNA van Heuvelman op zijn schoen is aangetroffen.

Na dit verhoor wachten de undercoveragenten hem op. "Het is klaar, over", roept B. Op de vraag of hij het dodelijke slachtoffer heeft geschopt, antwoordt hij "ja". In het vervolg van het gesprek benadrukt B. echter dat het onmogelijk is dat hij het heeft gedaan.

In zijn ontkenning spreekt hij wel over het uitdelen van klappen en het schoppen van drie mannen. Twee van die mishandelingen staan op beeld, maar wie is het derde slachtoffer? Op die vraag van de rechtbank zegt B. in ieder geval zeker te weten dat hij Heuvelman niet heeft geschopt.

Van een harde bekentenis is geen sprake en ook de kracht van DNA-bewijs is nog ongewis. Om wat voor een spoor het precies gaat, is namelijk nog steeds niet duidelijk. Speeksel, bloed, huid? Of hier antwoord op komt, is niet zeker.

Nabestaanden zijn vooral teleurgesteld

En dus blijft die prangende vraag over. De verdachten hebben het recht om te zwijgen, maar hun woorden over het openheid van zaken willen geven en het betuigen van medeleven boeten daarmee in aan kracht. Zeker bij de nabestaanden.

Er heerst teleurstelling bij de ouders van Heuvelman wanneer hun advocaat vraagt wat ze vinden van de beslissing van de rechtbank om ook Sanil B. vrij te laten. Ze hebben het gevoel dat het zwijgen van de verdachten wordt beloond. Nog steeds weten zij niet wat er met hun zoon is gebeurd.

Tijdens de inhoudelijke behandeling in oktober komt wellicht het antwoord.