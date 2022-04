Het aantal Russen dat in Nederland asiel aanvraagt, is in maart flink gestegen, blijkt uit de maandelijkse cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In januari en februari vroegen minder dan 20 Russen per maand asiel aan en vorige maand waren dat er 83.

Of het sterk gestegen aantal Russische asielaanvragen verband houdt met de Russische inval in Oekraïne is niet onderzocht, maar het lijkt een logische verklaring.

De IND registreert in het cijfersysteem niet de reden om asiel aan te vragen. "Uit ervaringsgegevens blijkt dat asielzoekers uit Rusland om uiteenlopende redenen gevlucht zijn", legt een woordvoerder uit. "Er bevinden zich mensen onder die kritiek hebben geuit op de huidige regering, dienstweigeraars, mensenrechtenactivisten, journalisten, lhbti's en Jehova's getuigen."

De IND zegt de situatie in Rusland "op de voet" te volgen. "We zijn ons bewust van de potentiële risico's voor betrokkenen", aldus de woordvoerder. "Gegronde vrees voor vervolging kan een reden zijn om een asielaanvraag in te willigen."

Asielbeleid voor Russen vooralsnog niet aangepast

VluchtelingenWerk riep het kabinet eerder op de asielregels voor Russen te versoepelen, maar van een aanpassing in het beleid is vooralsnog geen sprake.

Ook een zogeheten vertrekmoratorium is momenteel niet aan de orde, liet de IND eerder deze week aan NU.nl weten. Het zou betekenen dat Russen een bepaalde tijd in Nederland konden blijven zonder een verblijfsvergunning nodig te hebben.

In de eerste drie maanden van dit jaar hebben 118 Russen asiel aangevraagd in Nederland. In de afgelopen twee jaar waren dat er in het hele jaar zo'n tweehonderd.