De rechtbank in Alkmaar heeft een vijftigjarige man uit Assendelft donderdag veroordeeld tot achttien jaar cel vanwege brandstichting. De man stak in 2020 zijn eigen woning in brand, waardoor zijn veertienjarige zoon om het leven kwam. De veroordeelde vader was niet bij de uitspraak aanwezig.

Bij de woningbrand aan de Zomerzon in het Noord-Hollandse dorp raakten in de vroege ochtend van 2 november 2020 beide ouders en hun drie kinderen gewond. De zoon overleed enkele dagen later aan zijn verwondingen.

Vader Martijn den B. heeft de brand volgens de rechtbank gesticht door 15 liter benzine leeg te gieten in de hal van de woning waarin het gezin nog lag te slapen. Daarna sloot hij zichzelf op in de badkamer in de hoop te stikken in de rook, maar de brandweer wist hem te bevrijden. Hij is door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld voor moord op zijn zoon en poging tot moord op de overige gezinsleden.

De man stond ook terecht voor verduistering van 2,4 miljoen euro bij zijn werkgever. Hij werkte als financial controller en maakte geld van zijn baas over naar zijn eigen bankrekeningen om het vervolgens uit te geven aan online gokken, bitcoin, vakanties en een verbouwing van zijn huis.