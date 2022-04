Bij acht bewoners van de noodopvangboten is definitief buiktyfus vastgesteld, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) donderdag. In totaal 41 mensen zijn ziek. Zij delen kamers met 32 mensen die nog niet ziek zijn en daarom verhuist iedereen naar een asielopvang in het Overijsselse Laag Zuthem.

Zes mensen waren eerder opgenomen in het ziekenhuis vanwege ernstige klachten.

De honderd bewoners van twee noodopvangboten in Haarlem verhuizen naar de asielopvang Park Alerdinck in Laag Zuthem. Deze opvang is vorig jaar speciaal ingericht voor het onderbrengen van mogelijk met corona besmette vluchtelingen.

Op dit moment is de ruimte in Laag Zuthem daarvoor niet nodig, aldus het COA. Daarom is er plek voor de tientallen bewoners van de Haarlemse noodopvangboten die mogelijk met buiktyfus zijn besmet.

Buiktyfus is een darmziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Meestal nemen patiënten in Nederland de besmetting mee uit het buitenland. Iedereen kan besmet raken met buiktyfus. De ziekte is behandelbaar met medicijnen.

Het COA zoekt nog uit waar de besmetting aan boord van de schepen vandaan is gekomen. Op grond van eerste onderzoeken lijkt het drinkwater niet de bron te zijn.