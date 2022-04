Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag laten zien hoe Youssef T. en Ridouan T. in het geheim met elkaar communiceerden in de strengste gevangenis van Nederland. Volgens het OM maken de opnamen inzichtelijk welke ernstige feiten zich hebben afgespeeld in de Extra Beveiligde Instelling (EBI) in Vught waar Ridouan T. vastzit.

Uit de beelden wordt volgens justitie duidelijk hoe de twee mannen te werk gingen. Youssef T. bracht de boodschappen over via teksten en afbeeldingen op zijn iPad. Ridouan T. maakte vervolgens aantekeningen en gaf zijn instructies door.

Op deze manier zou zijn gewerkt aan een ontsnappingsplan én kon Ridouan T. leiding blijven geven aan zijn criminele organisatie.

Het onderzoek startte in februari 2021, na aanwijzingen dat Ridouan T. vanuit de gevangenis nog steeds in staat was om te communiceren. De politie ontving daarnaast informatie over een mogelijke aanval op de EBI, die werd bedacht door de zoons van T. en de onlangs in Dubai aangehouden maffiabaas Raffaele Imperiale.

Volg dit onderwerp Volgen Volg het laatste nieuws rondom Ridouan T.

Doorgeefluikverdenking werd versterkt door bericht

Toen was al duidelijk dat Youssef T. zich in december 2020 had gemeld als advocaat van Ridouan T. De verdenking dat hij mogelijk als doorgeefluik van zijn neef fungeerde, werd versterkt door een bericht van een vermeend lid van de criminele organisatie. Op 8 maart 2021 stuurde Jaouad F. aan een onbekende persoon: "Hermano, heb een fam. lid gevraagd die is advo."

Toen de verdenking tegen Youssef T eenmaal sterk genoeg was, mochten de gesprekken tussen de raadsman en Ridouan T. opgenomen en later ook gefilmd worden. Dankzij de camera's kon worden meegelezen en worden opgemaakt hoe Ridouan T. bevrijd moest worden.

"Het liefste met slecht weer vanwege de drones", luidde een aantekening. In een andere notitie sprak Ridouan T. over het aanschaffen van 1.500 liter olie, "zodat het superglad wordt". Ook is op de beelden te zien dat er pistoolgebaren werden gemaakt.

Verdediging spreekt van 'showproces'

De verdediging van Youssef T. voelde zich overvallen door de mededeling van het OM dat er beelden zijn getoond. Dit gebeurde pas op woensdagavond en werd door de rechtbank betiteld als "niet de koninklijke weg".

Het was voor Youssef T. ook reden om ervan af te zien op de zitting te verschijnen, omdat hij "geen zin" had in "een showproces", zo verwoordde een van zijn advocaten, Yassine Bouchikhi.

Omdat de verdediging niet beschikte over de beelden, wilde ze hier ook nog niet op reageren. De rechtbank snapte deze overweging; de advocaten krijgen daarom meer tijd en er wordt een nieuwe zitting ingepland. Onduidelijk is wanneer deze plaatsvindt.