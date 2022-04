Uit huis geplaatste kinderen moeten ook na een langere periode nog kunnen terugkeren naar hun ouders. De richtlijn die dat momenteel vaak verhindert gaat van tafel, meldt de Volkskrant. Dat is belangrijk voor de ongeveer 420 kinderen die uit zijn huis zijn geplaatst en nog steeds gescheiden van hun ouders leven als gevolg van het toeslagenschandaal.

Door de koerswijziging van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), dat samen met de beroepsverenigingen de richtlijnen opstelt, vervallen de strikte termijnen die nu gelden. In het geval van kinderen tot vijf jaar oud geldt nu dat de ouders een half jaar de tijd krijgen om de situatie te verbeteren. Bij kinderen van vijf jaar of ouder geldt een termijn van een jaar.

Het gaat om indicatieve tijden, maar als ouders de omstandigheden waardoor het kind uit huis is geplaatst niet binnen die tijd verbeteren, "is een permanente uithuisplaatsing noodzakelijk", zo schrijft de NJi op dit moment nog voor. De richtlijn was bedoeld om hulpverlening zo snel mogelijk aan het werk te zetten. In de praktijk werkt ze in het nadeel van ouders en kinderen.

Het nieuwe uitgangspunt is dat per gezin moet worden bepaald wat mogelijk is, zonder dat er een algemene strikte termijn geldt. Al voor de officiële nieuwe richtlijn er is - naar verwachting na de zomer - is het de bedoeling dat de aanvaardbare termijn minder strikt wordt gehanteerd.

In Nederland wonen in totaal zo'n 46.000 kinderen in pleeggezinnen of instellingen, van wie ruim 20.000 na tussenkomst van de kinderrechter. Voor de gezinnen die gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal staat sinds vorige week een ondersteuningsteam van de overheid klaar.