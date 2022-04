In het havengebied van Rotterdam is woensdagavond laat een brand uitgebroken in een grote berg met schrootafval. De brand aan de Quebecstraat in de Botlek veroorzaakt zoveel rook dat de veiligheidsdiensten een NL-Alert hebben verstuurd. De brand is sinds 6.00 uur onder controle maar de veiligheidsregio verwacht dat de brand nog lange tijd rook zal veroorzaken.

Rond 02.15 uur meldde de veiligheidsregio dat de brand nog altijd niet onder controle is en dat er mogelijk nog enige uren een brandlucht te ruiken is. Ook de brandweer van de regio Haaglanden waarschuwt dat de brand kan zorgen voor stankoverlast.

De rook trok richting Vlaardingen en Schiedam. Mensen die last hebben van de rook werden door de veiligheidsdiensten geadviseerd ramen en deuren dicht te doen en de ventilatie uit te zetten.

Bijna een jaar geleden brak er in een schroothoop aan de Quebecstraat ook een grote brand uit. Ook toen hadden tientallen omwonenden last van stankoverlast.