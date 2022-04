Het Openbaar Ministerie (OM) koopt vijftig verplaatsbare flitspalen om hardrijden tegen te gaan. Een eerdere proef met de flitspalen bleek succesvol: op plaatsen waar de palen stonden werd minder vaak te hard gereden, meldt het OM woensdag.

De flitspalen werden getest op provinciale wegen in Noord-Brabant, in de bebouwde kom van Tilburg, Rotterdam en Breda en bij wegwerkzaamheden op de N7 in Groningen en de A76 bij Nuth.

De verplaatsbare flitspalen zullen in heel Nederland worden ingezet. De eerste twaalf zullen dit jaar nog worden geplaatst, de rest volgt in 2023. Het OM is van plan in de toekomst nog meer van deze verplaatsbare palen aan te schaffen.

De bedoeling is dat de verplaatsbare flitspalen een aantal weken tot enkele maanden op één locatie blijven staan en daarna weer worden verplaatst. Het OM spreekt van een nieuwe vorm van snelheidshandhaving, tussen de mobiele radar en de vaste flitspalen in.

De verplaatsbare flitspalen zullen worden ingezet op locaties waar te hard rijden een risico vormt, aldus het OM. De komende tijd worden hier criteria voor vastgesteld.

Het OM hoopt met de verplaatsbare flitspalen de verkeersveiligheid op meerdere plaatsen te verbeteren. Bestuurders zullen zich volgens justitie bewuster zijn van hun snelheid en hun verkeersgedrag aanpassen. De verplaatsbare flitspalen kunnen daarmee volgens het OM een bijdrage leveren aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid om in 2030 nul verkeersdoden te hebben.