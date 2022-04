Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag achttien jaar cel geëist tegen de 43-jarige Hans O. uit Emmen voor de moord op Ralf Meinema in 2017. Het stoffelijk overschot van de 31-jarige man uit Klazienaveen werd eind maart gevonden in de kofferbak van zijn eigen auto, die deels in het Stieltjeskanaal bij Coevorden hing. De schedel van Meinema was ingeslagen en het lichaam had snijwonden.

Volgens de officier van justitie blijkt onder meer uit telefoongegevens en het aangetroffen DNA-materiaal dat O. medeverantwoordelijk is voor de dood van Meinema. O. ontkent dit. Hij zei eerst dat hij Meinema niet kende.

Hij stelde zijn verklaring bij toen hij werd geconfronteerd met de telefoongegevens. Er was met Meinema gebeld met een prepaidtelefoon die door O. was aangeschaft. De man zei dat hij door Meinema was benaderd voor een drugshandel.

De deal draaide op niets uit, omdat Meinema de handelswaar op de derde afspraak niet bij zich had, zegt de verdachte uit Emmen. O. ging daarop met lege handen naar huis. Meinema werd de volgende ochtend dood aangetroffen in de kofferbak van zijn eigen auto.

De officier van justitie noemde het verhaal van O. over de drugsdeal "onzin". Het rammelt aan alle kanten en is op cruciale punten aantoonbaar onjuist, zei de aanklager. Het OM vindt het aannemelijker dat O. met het telefoontje Meinema naar een afgelegen plek lokte. "En daar houdt het spoor vervolgens op", zei de officier van justitie.

O. kreeg mogelijk hulp

Alles wijst op een vooropgezet en doordacht plan, zei de aanklager. Moord kan volgens haar worden bewezen. Mogelijk heeft O. hulp gehad van minimaal één andere persoon. Op de kleding van het slachtoffer is ook celmateriaal aangetroffen van een onbekend gebleven man.

De officier van justitie denkt dat die persoon ook meewerkte om de auto het kanaal in te rijden. Bandensporen van een andere auto op die plek verraadden een tweede auto om weg te kunnen komen van de locatie.

O. werd begin 2018 voor de eerste keer aangehouden, maar kwam vanwege te weinig bewijs op vrije voeten. Hij bleef volgens het OM wel verdachte. Na een verklaring door een anonieme bedreigde getuige en aangetroffen DNA-materiaal van O. in de linker broekzak van het slachtoffer werd de man in oktober 2020 opnieuw aangehouden.

Donderdag wordt de zaak hervat met het pleidooi van de advocaat van O. De rechtbank doet op 12 mei uitspraak.