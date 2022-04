Marieke Elsinga gaat het even rustiger aan doen en Liliane Ploumen stapte op als partijleider, omdat ze vindt dat het leiderschap van de PvdA niet goed bij haar past. Deze bekende mensen stelden zich kwetsbaar op. Durven anderen dat nu ook meer? En wat is het effect als juist deze mensen dit doen? NU.nl vroeg het aan gedragswetenschappers.

Toen Aukje Nauta, bijzonder hoogleraar organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden, de verklaring van Ploumen las, viel het haar op dat het "heel open en eerlijk was en daarmee ontzettend geloofwaardig". "Ik vind het heel goed dat ze niet met allemaal smoesjes komt over waarom ze stopt, maar gewoon toegeeft dat de rol haar niet ligt."

Volgens Nauta is deze openheid en kwetsbaarheid de laatste tijd vaker te zien dan voorheen. Uit sociologisch onderzoek, waaruit blijkt dat het woord schaamte verhoudingsgewijs steeds vaker voorkomt in digitale teksten, blijkt dat het taboe wordt doorbroken.

"En dat is goed nieuws, want daardoor onderdrukken we bepaalde dingen minder, wat wel zo eerlijk én beter voor je mentale gezondheid is. Je hoeft niet dan niet meer op je tenen te lopen en te doen alsof."

Niet kwetsbaar, maar opkomen voor jezelf

Beate Völker, directeur van onderzoeksinstituut NSCR en als socioloog verbonden aan de Universiteit Utrecht, spreekt niet van kwetsbaarheid. "Ik zie het ook niet als kwetsbaar opstellen, maar als een individuele uiting, als opkomen voor jezelf."

En dat past in deze tijd, zegt Völker. "Het is een heel individuele uiting. Door te zeggen: dit is mij te veel of dit is niet waar ik goed in ben, zet je je af tegen de verwachtingen die er zijn. Dat past in deze tijd van individualisering." En dat proces, waarin de focus steeds meer op mensen zelf komt te liggen, is al langere tijd gaande.

98 Ploumen: 'Terugtreden als partijleider was moeilijk besluit'

'Een man zou dit niet zo snel doen'

Het tweede wat Nauta bij de verklaring van Ploumen dacht was: dit zou een man niet zo snel doen. "Dat ligt ook aan de neiging van vrouwen", legt ze uit. "Die hebben gemiddeld genomen iets meer de neiging om het aan zichzelf toe te schrijven als iets fout gaat. Mannen zijn juist geneigd om oorzaken van fouten buiten zichzelf te leggen."

Maar ook daar is een kentering zichtbaar. "De trend is dat we respectvol met elkaar willen omgaan. Kijk bijvoorbeeld naar de groeiende acceptatie van mensen met een andere dan een heteroseksuele geaardheid. Dat brengt ook mannen ertoe om uit de kast te komen met dingen die afwijken van wat gangbaar is en waar ze zich misschien wel voor schamen", zegt Nauta.

“Deze mensen hebben een voorbeeldrol. En dat kan iets losmaken bij andere mensen.” Beate Völker, NSCR-directeur en socioloog

Het viel Völker ook op dat we deze uitingen bij vrouwen zien. Maar ze wil er nog geen conclusies aan binden. "Het is natuurlijk interessant dat het juist vrouwen zijn die dit nu doen. Maar er zijn nog niet genoeg gevallen om te kunnen concluderen dat het te maken heeft met gender."

Openheid zorgt voor verbinding

Nauta denkt dat als beroemdheden en mensen met macht zich kwetsbaar tonen, dat anderen dat ook makkelijker doen. "Dat je dan denkt: o ja, je hoeft niet perfect te zijn, ook niet als je op een hoge positie zit." Dat werkt volgens Nauta heel bevrijdend. "En het schept vertrouwen."

Openheid draagt ook bij aan een gevoel van verbondenheid binnen de samenleving, legt Nauta uit. "Ook in organisaties krijg je meer psychologische veiligheid als mensen hun zwaktes en psychische problemen kunnen delen zonder daarvoor veroordeeld of afgestraft te worden. Zo creëer je vertrouwen op alle niveaus."

Dit soort uitingen kunnen een voorbeeld zijn voor anderen, zegt Völker. "Daardoor kunnen mensen nu denken: hé, hoe zit dit bij mij? Misschien moet ik er ook eens over gaan nadenken". Daarnaast kan het ervoor zorgen dat mensen makkelijker over dit soort zaken durven te spreken. "Deze mensen hebben een voorbeeldrol. En dat kan iets losmaken bij andere mensen."