De rechtbank in Lelystad heeft woensdag besloten om hoofdverdachte Sanil B. niet langer vast te houden in de aanloop naar de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. B. was de laatste verdachte die nog vastzat op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca vorig jaar.

B. blijft nog wel verdachte, maar volgens de rechtbank is er geen reden om hem nog langer vast te houden. Bij die beslissing speelt de nog jonge leeftijd van twintig mee en het recht van verdachten om hun zaak in vrijheid af te wachten.

Het onderzoek naar de dood van Heuvelman loopt langzaam naar het einde. Nog steeds zit het Openbaar Ministerie (OM) met de prangende vraag wat er in de nacht van 13 op 14 juli 2021 precies is gebeurd met het 27-jarige slachtoffer.

Duidelijk is dat de man overleed aan de gevolgen van hoofdletsel na geweld. Heuvelman, die samen met zijn vrienden op Mallorca op vakantie was, overleed op 18 juli. Wie het fatale geweld heeft toegepast, is echter nog niet duidelijk. Alle verdachten ontkennen betrokkenheid.

Op de zitting werd duidelijk dat de verdachten na de vorige zitting in januari zijn afgeluisterd op de weg terug naar de gevangenis. De rechtbank hield B., Mees T. en Hein B. voor dat zij destijds leken te suggereren dat iemand anders verantwoordelijk is voor de dood van Heuvelman; namelijk een van de verdachten die niet vastzaten.

Volgens de verdachten zelf was het slechts speculatie. Ze weten niet wat er is gebeurd met Heuvelman en dachten hier hardop over na.

Gesprek undercoveroperatie inmiddels uitgewerkt

Ook de undercoveroperatie in de gevangenis in Houten kwam weer aan bod. Het gesprek dat B. voerde met undercoveragenten is inmiddels uitgewerkt. Volgens het OM is het gesprek belastend voor B., omdat hij de vraag of hij Heuvelman heeft geschopt met "ja" zou hebben beantwoord.

Peter Plasman, de advocaat van B., ziet dit echter anders. Er zou mogelijk la zijn gezegd, wat nee betekent in het Marokkaans. Ook in de rest van het gesprek wordt volgens de advocaat duidelijk dat het zijn cliënt verbaast dat er DNA van Heuvelman op zijn schoen is aangetroffen. Hij herhaalde tegenover de undercoveragenten meermaals dat dit niet kan, omdat hij niet bij het slachtoffer in de buurt is geweest.

Om wat voor DNA het gaat, wordt nog uitgezocht. Nu B. is vrijgelaten, is de eerstvolgende zitting de inhoudelijke behandeling in oktober.

De familie van B. reageerde opgelucht op de beslissing van de rechtbank. Volgens Plasman is deze ook volkomen logisch. Raadsman Edwin Bosch laat namens de nabestaanden van Heuvelman weten teleurgesteld te zijn. De familie heeft het gevoel dat het zwijgen van de verdachten wordt beloond.