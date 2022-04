Hans O., die wordt verdacht van de moord op Ralf Meinema in maart 2017, had kort daarvoor contact met het slachtoffer over drugshandel. Dat vertelde de 43-jarige Emmenaar woensdag in de rechtbank in Assen. Het lichaam van de 31-jarige man uit Klazienaveen lag zwaar toegetakeld in de kofferbak van zijn eigen auto. De wagen hing half in het water van het Stieltjeskanaal bij Coevorden.

O. werd in 2018 al eens aangehouden, maar kwam vanwege een gebrek aan bewijs op vrije voeten. De man bleef wel verdachte in de zaak. Hij werd in oktober 2020 opnieuw opgepakt nadat een anonieme getuige belastend had verklaard over O. Ook was DNA-materiaal van O. in de broekzak van het slachtoffer aangetroffen.

De Emmenaar ontkent stellig iets met de dood van Meinema te maken te hebben.

Aanvankelijk zei O. dat hij Meinema niet kende. Later kwam hij hiervan terug en zei hij dat hij het slachtoffer zo'n zes dagen voor de moord toevallig tegenkwam. Meinema bood hem "handel" aan. O. zei op de zitting voor het eerst dat het om drugshandel ging. Verdere details gaf O. niet.

Een dag voor de moord schafte O. een prepaidtelefoon aan en sprak hij met Meinema af. Volgens O. liep de handel op niets uit, omdat Meinema niet met zijn waar op de proppen kwam. Hij ging onverrichter zake naar huis, vertelde O. Daarna vernam hij niets meer van Meinema.

Slachtoffer was vermoedelijk op andere plek gedood

Een vrachtwagenchauffeur zag de volgende ochtend een auto half in het kanaal hangen en belde de politie. In de kofferbak lag het zwaar toegetakelde lichaam van Meinema. Zijn hoofd was bedekt met een trui.

De man is volgens het forensisch onderzoek meer dan zeven keer hard met een voorwerp op zijn hoofd geslagen en met een mes gestoken. Het slachtoffer verloor veel bloed, maar dat bloed is niet teruggevonden in de wagen. Vermoedelijk is hij op een andere locatie gedood.

De rechtbank trekt twee dagen uit voor de inhoudelijke behandeling van de zaak. Donderdag komt het Openbaar Ministerie met een strafeis.