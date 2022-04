Voor de tijd van het jaar is het een vrij warme dag. De bewolking is vrij hardnekkig, maar de zon breekt toch door.

Doordat de wind is gedraaid naar het zuidwesten tot westen, wordt het in de kustgebieden maximaal 15 graden. Dieper landinwaarts warmt het op tot een graad of 20. Op de Waddeneilanden blijft de temperatuur steken rond 12 of 13 graden.

In de vroege ochtend kan in het westen een enkele bui vallen, maar daarna blijft het lange tijd droog. 's Middags kan het regenen of onweren in het oosten en zuidoosten. Later op de avond is het overal droog.