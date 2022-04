In 2021 zijn 582 personen omgekomen bij verkeersongevallen, dat is 28 verkeersslachtoffers of 4,8 procent minder dan in 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er kwamen 39 personen minder om in het verkeer dan in 2015.

De meeste verkeersdoden waren fietsers (207), van wie tachtig op een elektrische fiets. Daarnaast stierven er 175 inzittenden van een personenauto: 137 bestuurders en 38 passagiers. Verder overleden 52 motorrijders, 49 bromfietsers, 43 voetgangers en 32 bestuurders van een scootmobiel.

Kleinste aantal omgekomen autorijders in twintig jaar

Het aantal verkeersdoden onder inzittenden van een personenauto heeft zich opmerkelijk anders ontwikkeld dan onder fietsers. Tussen 2000 en 2021 daalde het aantal verkeersdoden in een personenauto van 543 in 2000 naar 175 in 2021, het kleinste aantal in twintig jaar. Sinds 2020 is het aantal fietsdoden per jaar bijna 20 procent hoger dan het aantal autododen.

Terwijl de bevolking is toegenomen, is het aantal dodelijke slachtoffers sinds het jaar 2000 gehalveerd. In dat jaar vielen er 1166 doden in het verkeer, daarna was er een geleidelijke daling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers. Na 2013 nam het aantal verkeersdoden toe tot 678 in 2018.

De helft van de verkeersdoden is 60 jaar of ouder

De helft van alle verkeersdoden in 2022 was 60 jaar of ouder. In deze groep gaat het relatief vaak om een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers onder de 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.

In meer dan de helft van de fatale ongevallen, 56 procent, was er een botsing met een rijdend voertuig. Bij de andere ongevallen, 44 procent, kwamen mensen om bij een eenzijdig verkeersongeval.

In ruim een kwart van de gevallen vielen mensen van hun fiets, gingen ze onderuit met de motor of sloegen ze over de kop met de auto. 18 procent overleed na een botsing met een boom, paal of ander vast object.