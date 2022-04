Het is dinsdag de eerste officiële warme dag van het jaar, meldt Weerplaza. Om 17.10 uur bereikte het kwik in De Bilt 20,2 graden.

Het is de gebruikelijke tijd van het jaar voor een eerste officiële eerste warme dag van het jaar, aldus Weerplaza. Met name in het zuiden en oosten van het land was het dinsdag een warme dag. In Twente werd zelfs een temperatuur van 22,6 graden gehaald.

Over de huidige klimaatperiode van 1991 tot en met 2020 gezien valt de eerste 20 graden in De Bilt gemiddeld op 13 april. De eerste warme dag wordt volgens Weerplaza wel steeds vroeger gemeten. In de vorige klimaatperiode van 1981 tot en met 2010 viel de eerste warme dag op 16 april. Vorig jaar viel de eerste warme dag zelfs al op 30 maart.

Eerder dit jaar was er al wel sprake van een lokale warme dag. Op 22 maart werd het in het Zeeuwse Westdorpe warmer dan 20 graden, maar voor een landelijke warme dag moet het kwik ook in De Bilt die temperatuur halen.