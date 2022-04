Op een van de twee noodopvangboten voor asielzoekers in Haarlem zijn zeven salmonellabesmettingen vastgesteld, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag. Van passagiersschip Liberty Ann hebben zich vijftig mensen gemeld met verschijnselen van buiktyfus, de aandoening die een besmetting met de salmonellabacterie kan veroorzaken.

Zes mensen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis, zij hebben last van diarree en hoge koorts. De boten in het Spaarne bieden onderdak aan ruim tweehonderd asielzoekers. Op de Liberty Ann zaten op dit moment ruim honderd asielzoekers.

Mensen raken besmet via een voedingsmiddel waar de salmonellabacterie in zit of via besmet water. GGD Kennemerland is bezig met een onderzoek naar de bron van de besmettingen. Tot die tijd is het drinkwater afgesloten en verstrekt het COA water in flessen aan de bewoners. De catering is tijdelijk verplaatst naar de naastgelegen noodopvangboot Virginia.

In Europa zijn in enkele weken tijd tientallen salmonella-infecties gemeld. Vorige week dinsdag kwamen twee besmettingen van Nederlandse kinderen aan het licht, die gelinkt zijn aan de Europese uitbraak. Die Europese uitbraak is mogelijk ontstaan door besmette Kinder Surprise-eieren in de Ferrero-fabriek in het Belgische Aarlen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt om geen enkel Kinder-chocolaatje uit deze fabriek te eten.