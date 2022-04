De rechtbank in Utrecht heeft tien mannen die zich met de productie van crystal meth bezighielden celstraffen van twee tot negen jaar opgelegd.

Onder hun criminele organisatie vielen drie drugslabs in Herwijnen (Gelderland), Kerkenveld (Drenthe) en Ridderkerk (Zuid-Holland). In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht hadden de mannen een opslag.

In de drugslabs is ruim 130 kilo crystal meth aangetroffen, terwijl volgens de rechtbank uit onderschepte EncroChat-berichten naar voren komt dat er nog veel meer is geproduceerd.

De mannen hielden zich bezig met het hele productieproces. Van de prijzen van grondstoffen en de productielocaties tot het afvoeren van drugsafval en het aansturen van de Mexicaanse koks die in de drugslabs de crystal meth produceerden.

Hoogste straf voor man die leidinggaf

Een 41-jarige man uit Dordrecht is veroordeeld tot negen jaar cel en een geldboete van 60.000 euro. De overige verdachten kregen straffen tot zeven jaar opgelegd. De man uit Dordrecht gaf volgens de rechtbank leiding aan de criminele organisatie en vervulde ook een rol bij het runnen van een cocaïnewasserij in het Drentse Nijeveen.

Het in augustus 2020 opgerolde lab werd na de ontdekking omschreven als de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is aangetroffen.