De zuidoostenwind voert zachte lucht aan en het wordt een vrij warme dag. Het blijft de hele dag droog en 's avonds koelt het geleidelijk een paar graden af.

In de middag warmt het op tot 18 graden in het noordwesten, en in het zuidoosten kan het lokaal 22 graden worden. Op de Waddeneilanden wordt het een graad of 16.

Het is behoorlijk zonnig, maar er is af en toe wat sluierbewolking, waardoor de zon minder fel zal schijnen. De zuidoostenwind waait in de middag matig, kracht 3 tot 4.