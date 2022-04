Door een zuidoostenwind die zachte lucht aanvoert, wordt het dinsdag tot 22 graden in het zuidoosten. Dat is warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Het blijft waarschijnlijk de hele dag droog en 's avonds koelt het geleidelijk een paar graden af.

In het noordwesten kan het vanmiddag opwarmen tot een graad of 18. Op de Waddeneilanden zal het om en nabij 16 graden worden. In Groningen kunnen temperaturen van rond de 20 graden bereikt worden en in Midden-Nederland wordt het waarschijnlijk zo rond de 21 graden.

Het is behoorlijk zonnig, maar er is af en toe ook wat sluierbewolking. Daardoor zal de zon soms minder fel schijnen. De zuidoostenwind waait in de middag matig, kracht 3 tot 4.