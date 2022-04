Het aantal verkeersslachtoffers met ernstig letsel is de afgelopen tien jaar met 18 procent gestegen, meldt kenniscentrum VeiligheidNL. In 2021 zijn 110.000 verkeersslachtoffers behandeld op de Spoedeisende Hulp, van wie 66.600 met ernstig letsel.

Een derde van de ernstig gewonde slachtoffers was een fietser van 55 jaar of ouder en een kwart van deze groep had hersenletsel. Het aantal ongevallen waarbij geen andere weggebruiker betrokken was, steeg sinds 2012 met 42 procent onder fietsende 55-plussers.

Onder fietsers van 12 tot en met 24 jaar steeg het aantal verkeersongevallen sinds 2012 met 19 procent. Die stijging hangt duidelijk samen met het gebruik van de elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL.

Een kwart van het ernstig letsel onder fietsers was hersenletsel

Wie op een elektrische fiets rijdt, loopt sowieso meer risico op een SEH-behandeling dan wie op een gewone fiets rijdt. Er is meer onderzoek nodig om vast te stellen hoe veel groter dat risico precies is, zegt directeur Martijntje Bakker van het kenniscentrum.

Bijna vijftigduizend fietsslachtoffers gingen in 2021 met ernstig letsel1 naar de SEH-afdeling. Van deze groep had ruim twee derde een fractuur, terwijl een op de vier ernstig gewonde fietsers hersenletsel had opgelopen.

Het dragen van een fietshelm vermindert het risico op hersenletsel met een derde. Van de verkeersslachtoffers op een gewone fiets droeg slechts 3 procent een helm en op een elektrische fiets was dat maar 2 procent.

Gedragsverandering en beter wegonderhoud

Het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers kan verminderen door gedragsverandering en beter wegonderhoud. VeiligheidNL. wil verder meer onderzoek doen en pleit onder meer voor effectieve verkeerseducatie en het dragen van een fietshelm.

"Fietsen houdt jong en oud in beweging en draagt bij aan een gezond leven. Vooral blijven doen, maar neem geen onnodige risico's", aldus directeur Bakker.