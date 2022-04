Op Utrecht Centraal zijn maandag enkele perrons ontruimd geweest na een melding van een verdacht pakketje in een trein. Na onderzoek blijkt er geen gevaar te zijn, meldt de politie op Twitter. De perrons worden daarom weer vrijgegeven.

Tussen Utrecht Centraal en Amersfoort Centraal reden geen intercity's wegens de inzet van hulpdiensten. De beperkingen zijn inmiddels voorbij, meldt de NS.

Naar verwachting rijden de treinen rond 19.00 uur weer volgens de normale dienstregeling.

De politie schakelde wegens de melding een explosieventeam in. Het is nog onduidelijk in welke trein het verdachte pakketje zou hebben gelegen.