Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een celstraf van tien jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen Bart J. voor het neersteken van een veertienjarige jongen bij een supermarkt in het Groningse Hoogkerk. De officier van justitie gaat uit van moord.

De 24-jarige J. uit Groningen stak op 6 juni 2021 even voor 15.00 uur Dinant Paré dood. De tiener werd liggend op de grond geschopt en meerdere keren met een mes gestoken in onder meer zijn borst en rug. J. heeft bekend. Hij verkeerde in een psychose en Paré was een willekeurig slachtoffer, zei hij in de rechtbank.

Volgens het OM heeft J. het wapen, een mes van 20 centimeter, vlak voor zijn daad bewust uit de supermarkt gestolen om iemand mee te doden. In de ogen van de aanklager had hij meerdere keuzemomenten in de winkel, wat volgens het OM neerkomt op handelen met voorbedachten rade. De officier van justitie baseert zich op de camerabeelden van de supermarkt waarop de steekpartij en diefstal van het mes zijn te zien.

J. wordt ook verdacht van een reeks vernielingen en andere delicten in het voorjaar van 2021. Een aantal dagen na zijn aanhouding vanwege het steekincident in Hoogkerk heeft J. geprobeerd een medewerker van de gevangenis neer te steken met een afgebroken antenne. Het OM ziet dit als een poging tot moord.

J. volgens deskundigen sterk verminderd toerekeningsvatbaar

J. was voor zijn aanhouding dakloos en sliep in een tentje in het Stadspark van Groningen. Hij gebruikte sterke drank en drugs. J. kwam al op jonge leeftijd in contact met hulpinstanties, maar het is niet gelukt om hem te behandelen. Hij had het mes naar eigen zeggen gestolen om er in zijn tent worst mee te snijden. "Onaannemelijk", aldus de officier van justitie.

Ook psychische deskundigen adviseren een tbs-behandeling. Volgens het Pieter Baan Centrum (PBC) is J. sterk verminderd toerekeningsvatbaar en gevaarlijk. Het risico op herhaling is groot. Bij J. zijn een autismespectrumstoornis, ADHD en een cannabisverslaving vastgesteld. Het blowen maakte zijn geestelijke problemen erger, aldus het PBC. Maar de deskundigen hebben geen aanwijzingen voor psychoses, waanbeelden of hallucinaties gevonden, benadrukte de officier van justitie.

Om veiligheidsredenen zat J. met handboeien om in de rechtszaal. De rechtbank doet op 16 mei uitspraak.