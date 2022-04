In het Gelderse Heesselt is twee weken geleden een Belgische vrouw overleden na een detoxkuur. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar het overlijden, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Het lichaam van de 35-jarige vrouw werd op 27 maart in het huis in Heesselt aangetroffen. Na de behandeling zou ze onwel zijn geworden, waarna ze in een bed is gelegd en enkele uren later overleed.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd en of er sprake is van een misdrijf. Een woordvoerder van het korps bevestigt na berichtgeving van De Gelderlander dat twee personen kortstondig zijn aangehouden: het gaat om de bewoner van het pand en een vrouw zonder vaste verblijfplaats. Zij mogen de rest van het onderzoek in vrijheid afwachten.

Het onderzoek naar de doodsoorzaak loopt nog. "De verwachting is dat dit enkele maanden zal duren", vertelt de woordvoerder in gesprek met NU.nl. Er wordt onder meer een toxicologisch onderzoek opgestart.

Volgens Het Laatste Nieuws deed de vrouw vaker detoxkuren en was dit de derde keer dat ze de praktijk in Heesselt bezocht. Ze is zaterdag in België begraven.