De rechtbank in Rotterdam heeft maandag vijftien jaar celstraf opgelegd aan Roger P., beter bekend als 'Piet Costa'. De man stond jarenlang aan het hoofd van een criminele organisatie die in ieder geval verantwoordelijk was voor de smokkel van bijna 6.000 kilo cocaïne.

Het is een uitspraak in een van de twee grote strafzaken waarin P. figureert. De man wordt door het Openbaar Ministerie (OM) beschouwd als de drijvende kracht achter de martelcontainers in Wouwse Plantage. In die zaak hoorde de man twaalf jaar eisen.

In beide strafzaken draait het om drugs. Waar het bij de martelcontainers gaat om een conflict over verdwenen miljoenen aan drugsgeld, ging het in deze zaak om de smokkel van grote partijen cocaïne.

Volgens de rechtbank is duidelijk dat het 'Piet Costa' was die achter de smokkel zat van drie grote partijen drugs naar de havens van Rotterdam en Antwerpen. De smokkel vond plaats in 2015, 2016 en 2020.

Bewijs daarvoor is er in de vorm van versleutelde communicatie met PGP-toestellen. De gesprekken kwamen in handen van justitie na het hacken van servers van de aanbieders van de encryptietelefoons.

Volgens de rechtbank is het OM niet geheel volgens de regels te werk gegaan, maar was dat niet opzettelijk. Het zogeheten vormverzuim was niet ernstig genoeg om er verstrekkende gevolgen aan te verbinden, zoals het ongeldig verklaren van de vervolging of het uitsluiten van het bewijs.

De vijftigjarige P. werd bij de smokkel ondersteund door een groep mannen die maandag celstraffen tot acht jaar cel opgelegd kregen. Twee mannen werden vrijgesproken. Een van hen is oud-profvoetballer Rachid Bouaouzan. De voormalig speler van onder andere Sparta en NEC zou geld hebben witgewassen, maar volgens de rechtbank ontbreekt hiervoor sluitend bewijs.

OM sprak over topje van de ijsberg

Het OM had zeventien jaar en negen maanden geëist tegen P. en heeft altijd volgehouden dat de partijen waar in deze zaak over geoordeeld is, slechts het topje van de ijsberg waren. Er zou zelfs zijn gesproken over het voorbereiden van de smokkel van 25.000 kilo cocaïne.

'Piet Costa' zelf liet weinig van zich horen in deze strafzaak. Hij zei enkel onschuldig te zijn en zijn raadsman Jan-Hein Kuijpers voegde daaraan toe dat zijn cliënt niets over anderen wilde verklaren. Dat P. schuilging achter verschillende PGP-adressen, was volgens Kuijpers niet vast te stellen.