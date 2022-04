De A27 bij Eemnes in de richting van Utrecht is weer open, zo meldt Rijkswaterstaat maandag. De weg ging om 11.00 uur enkele uren helemaal dicht omdat een gekantelde vrachtwagen moest worden geborgen. Rond 15.20 uur gingen er weer twee rijstroken open. Omrijden via de A1 en A28 is niet meer nodig.

De met potgrond geladen vrachtwagen kantelde rond 7.30 uur. Daarbij raakte de vangrail beschadigd.

Na het ongeval werd één rijstrook afgesloten. Daardoor stond rond 9.00 uur zo'n 7 kilometer file op de A27.

De vrachtwagen is inmiddels weggesleept door een berger. Na de avondspits gaan de herstelwerkzaamheden ter plaatse verder. De oorzaak van het ongeval is onbekend.