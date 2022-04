Vrijwel alle coronamaatregelen zijn opgeheven, maar dat zorgt er niet voor dat studenten weer massaal de collegebanken opzoeken. Docenten maken zich zorgen over studenten die na de opgeheven coronaregels niet meer komen opdagen. De drempel om in het mbo of hbo weer fysiek de les bij te wonen, blijkt hoog, meldt Het Parool maandag.

Tijdens de pandemie werd het onderwijs lange tijd online georganiseerd. Maar nu dat niet meer hoeft, blijven opvallend veel mbo- en hbo-studenten weg. Meerdere onderwijsinstellingen in Amsterdam signaleren dat hun collegezalen en lokalen zorgwekkend leeg blijven.

"Ik maak me grote zorgen over de studenten die wegblijven", zegt directeur Christien van Dinten van ROC TOP Amsterdam, een van de onderwijsinstellingen waar minder studenten de weg naar de schoolbanken hebben teruggevonden. "Studenten vinden het moeilijk om naar school te gaan. Ze zijn minder geïnteresseerd, minder enthousiast en als ze komen, reageren sommigen lauw."

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) zet studentenadviseurs in om afwezigen op te bellen en te vragen hoe het met ze gaat. De studentenadviseurs vragen ook waarom ze niet naar school komen.

Van Dinten denkt niet dat straffen de manier is om de uitval van studenten tegen te gaan. "Ze hebben het moeilijk, we willen ze niet straffen. We willen ze helpen en weer naar school krijgen", aldus de directeur.

Docenten laten verder weten dat het ook demotiverend is voor de studenten die wel komen opdagen. Zij zitten immers vaker in halflege klassen.