Na een frisse start gaat de zon flink schijnen en de temperatuur loopt dan ook snel op naar 12 graden in het noorden van het land tot 17 graden in Limburg. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten.

De zon blijft de hele dag schijnen. Na de zonsondergang blijft het helder en droog. De temperatuur daalt in de nacht naar dinsdag naar 4 graden in het noordoosten tot 8 graden in het zuidwesten. In het Waddengebied gaat het iets harder waaien met in de loop van de nacht een vrij krachtige wind.