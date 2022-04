Na een frisse start gaat de zon flink schijnen. De temperatuur loopt snel op naar 12 graden in het noorden van het land tot 17 graden in Limburg. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuidoosten.

Het wordt de hele dag zonnig. Na zonsondergang blijft het helder en droog.

De temperatuur daalt in de nacht naar dinsdag naar 4 graden in het noordoosten tot 8 graden in het zuidwesten. In het Waddengebied gaat het iets harder waaien met in de loop van de nacht een vrij krachtige wind.

Het weerbeeld in Nederland werd de afgelopen weken gedomineerd door een stroom van koude lucht uit het noorden. "Vanaf maandag draait de wind naar zuidoostelijke richting en komt er vooral zachte lucht onze kant op", aldus Raymond Klaassen van Weerplaza. "Het wordt typisch lenteweer. De lucht zal niet altijd strakblauw zijn, maar de zon is naar verwachting wel heel vaak te zien."