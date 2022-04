De aankomende week staat in ieder geval tot woensdag in het teken van warm lenteweer, voorspelt Weerplaza. Door stormen in Noord-Afrika is er een kans dat er tussen dinsdagavond en woensdagochtend Saharastof in de Nederlandse lucht zit.

Dinsdag en woensdag kan een groot deel van Nederland temperaturen van 20 graden of meer verwachten. Delen van Brabant, Limburg en het oosten van ons land maken woensdagmiddag zelfs kans op 23 graden. Wel is er kans op sluierbewolking, die af en toe de zon kan afschermen.

Volgens Weerplaza is de kans heel groot dat het dinsdag al tot een officiële warme dag komt. Daarvoor moet in De Bilt ten minste 20 graden bereikt worden. Daarmee zou de eerste warme dag van dit jaar ook landelijk een feit zijn.

Het aangename lenteweer is het gevolg van een stevige zuidoostelijke stroming. Die blaast warme lucht uit Noord-Afrika richting Nederland.

Door Noord-Afrikaanse stormen bestaat ook de kans dat Saharastof ons land bereikt. De lucht kan dan geel kleuren.

Paasweer nog onzeker

In tegenstelling tot vorige maand is de kans klein dat daken en auto's daarmee bedekt raken. Er is namelijk geen regen voorspeld die het stof uit de lucht kan laten neerslaan.

Woensdag nadert vanuit het zuidwesten een koufront en draait de wind naar het westen. De kustgebieden merken dat het eerst door dalende temperaturen.

De voorspellingen voor later in de week en het begin van de week daarop zijn onzeker. Bijvoorbeeld op Tweede Paasdag loopt de spreiding uiteen van 7 tot 22 graden als middagtemperatuur.