Na de pittige buien van zaterdag is er op zondag meer ruimte voor de zon. Verschillende delen van Nederland krijgen te maken met zonnige perioden en op de veel plaatsen blijft het droog.

Zondag begint nog fris maar in de loop van de dag loopt de temperatuur op naar 10 tot 12 graden. De kans op buien is niet nog niet helemaal verdwenen, zeker niet in het noorden van het land. In de loop van de dag wordt de buienactiviteit in het zuiden van ons land wel minder.

De wind is net als zaterdag noordwest en matig, maar vanwege een richting het zuiden opschuivend hoge druk gebied is de kans op buien zondag minder. Datzelfde hogedrukgebied zorgt bovendien dat er zachtere lucht wordt aangevoerd en het op maandag en dinsdag aangenamer en warmer zal zijn dan het de afgelopen dagen is geweest. De neerslag kans is verwaarloosbaar. De tweede helft van de week wordt weer wisselvalliger.