Pasen staat voor veel Nederlanders gelijk aan gezelligheid met familie, eieren zoeken en eten. Christenen herdenken ook tijdens de week voorafgaand aan Paaszondag de gebeurtenissen die staan beschreven in de bijbel. Een overzicht.

De week voor Pasen wordt ook wel Stille Week, Lijdensweek of Goede Week genoemd. Het 'goede' bestaat er volgens de christelijke overlevering uit dat in de week wordt toegeleefd naar het moment dat Jezus sterft voor de zonden van alle mensen, aldus omroep EO.

In de week staat het lijden en sterven van Jezus centraal. Voor veel christenen is het een week van bezinning.

"De veertig dagen voor Pasen - 46 dagen minus de 6 zondagen in die periode - staan voor ons sowieso in het teken van bezinning", legt een woordvoerder namens de Rooms-Katholieke Kerk Nederland (RKK) uit aan NU.nl. De periode van bezinning begint op Aswoensdag, vlak na de viering van carnaval.

Op Aswoensdag zetten priesters - voorgangers in onder meer het katholieke geloof - met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers. Ze willen hen zo aansporen tot bezinning, boete, bekering en het delen met anderen.

Een kerkganger ontvangt een kruisje van as op het voorhoofd tijdens een kerkdienst op Aswoensdag. Foto: Getty Images

De Goede Week begint met Palmzondag. Op die dag zou Jezus de stad Jeruzalem zijn binnengetrokken.

Een grote menigte zou Jezus als een koning hebben verwelkomd met palmtakken. Ook zouden mensen ter ere van hem hun kleren hebben uitgespreid over de weg.

Op maandag vervloekt Jezus volgens de bijbel een vijgenboom, omdat die wel bladeren maar geen vijgen draagt. De boom verdort. Op dinsdag bezoekt hij een tempel, tot ongenoegen van priesters. De woensdag staat in het teken van hun voorbereidingen om hem in de val te lokken.

Op Witte Donderdag wordt Jezus opgepakt, nadat hij door Judas is verraden met een kus. Judas is een van de twaalf discipelen, de intiemste volgelingen van Jezus. Hij verraadt zijn leider voor een door de priesters uitgeloofde beloning van dertig zilverstukken. Dat was toen de prijs voor een tot slaaf gemaakte persoon.

Een andere discipel, Petrus, zou op Witte Donderdag drie keer hebben ontkend dat hij Jezus kent. Vervolgens kraaide drie keer een haan, wat Jezus zou hebben voorspeld.

Een palmpasenstok heeft de vorm van een kruis als verwijzing naar de kruisiging van Jezus op Goede Vrijdag. Bovenaan zit een broodje in de vorm van een haan. Dat verwijst naar de drievoudige ontkenning van Petrus. Foto: ANP

Goede Vrijdag is volgens het christelijke geloof de dag waarop Jezus wordt uitgeleverd aan de prefect Pilatus. Die laat het volk kiezen tussen vrijheid voor Jezus en vrijheid voor de crimineel Barabbas. Barabbas krijgt de meeste stemmen.

Jezus wordt met handen en voeten aan een kruis gespijkerd op de heuvel Golgotha. Vlak voordat hij om 15.00 uur sterft, roept hij volgens de bijbel: "Het is volbracht." Drie uur lang is het in het hele land pikdonker. 's Avonds wordt Jezus begraven in een rotsgraf.

Goede Vrijdag is voor katholieke christenen een verplichte vastendag. "Daar kun je ook op een moderne manier invulling aan geven, bijvoorbeeld door op die dag geen gebruik te maken van sociale media", licht de RKK-woordvoerder toe.

De laatste uren van Jezus aan het kruis worden ieder jaar door christenen wereldwijd herdacht, zoals hier in de Poolse stad Gdynia. Foto: Getty Images

Op Stille Zaterdag rouwen Jezus' volgelingen om zijn dood. Zijn graf wordt bewaakt door de machthebbers. Die zijn bang dat zijn lichaam wordt weggehaald.

Zonder Jezus' lichaam in het graf zouden zijn volgelingen kunnen beweren dat hij uit de dood was opgestaan. Maar volgens de bijbel is dat precies wat tóch gebeurt.

Paaszondag is de dag dat Jezus uit de dood zou zijn opgestaan. Vroeg in de ochtend ontdekken de vrouwen die zijn stoffelijk overschot willen verzorgen dat de steen voor zijn rotsgraf is weggerold. Later op de dag verschijnt hij weer in het openbaar. "Ik wens jullie vrede", zouden zijn eerste woorden zijn geweest.