In winkelcentrum Ridderhof in Alpen aan den Rijn is voor de laatste keer de schietpartij herdacht die daar elf jaar geleden plaatsvond. Schutter Tristan van der Vlis doodde vijf mensen en beroofde daarna zichzelf van het leven. Zeventien mensen raakten gewond.

Het was een korte plechtigheid, waarbij een groep nabestaanden en overlevenden bloemen legden bij het monument op de plek waar het gebeurde, meldt Omroep West.

De herdenkingen werden de afgelopen elf jaar georganiseerd door de Raad van Kerken. Het was de bedoeling dat de ceremonie voor het laatst zou plaatsvinden in 2021, exact tien jaar na het bloedbad. Deze bijeenkomst werd echter uitgesteld vanwege de coronalockdown.

Nu vond de laatste herdenking op deze manier elf jaar na de schietpartij plaats. Nabestaanden spraken de wens uit 9 april 2011 op een andere manier jaarlijks te blijven gedenken.

In 2018 oordeelde het gerechtshof in Den Haag dat de politie deels verantwoordelijk is voor het schietdrama in de Zuid-Hollandse gemeente. De geesteszieke Van der Vlis was namelijk een wapenvergunning verstrekt, wat het korps wordt aangerekend.

Om die reden hebben nabestaanden vorig jaar een schadevergoeding gekregen.