Vandaag krijgen we te maken met eerst een aantal pittige buien en later op de dag meer zonneschijn. De temperatuur loopt op tot zo'n 9 tot 12 graden.

In de ochtend trekken er een aantal flinke buien over het land waarbij hagel en een vlok natte sneeuw mogelijk is. Ook kan het onweren. Tussen de buien door schijnt geregeld de zon.

's Middags komen er geleidelijk aan alleen nog buien voor in het noorden van het land. De zon schijnt geregeld en de noordwestenwind is matig tot krachtig.

In de avond draait de wind naar het westen en neemt sterk in kracht af. De temperatuur daalt naar 1 tot 3 graden in het noorden en westen en rond de 0 graden in het oosten en zuiden.