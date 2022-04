Gemeenten gaan in een maand tijd tweeduizend statushouders onderbrengen in een hotel, maakt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vrijdag bekend. De uitstroom van statushouders zorgt voor ruimte in asielzoekerscentra, wat uiteindelijk de druk op de opvang in Ter Apel moet verlichten.

In het Veiligheidsberaad van bijna twee weken geleden is afgesproken dat gemeenten nul tot twintig statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) onderbrengen in een hotel. Het is dan aan de gemeente om voor permanente huisvesting te zorgen.

Het COA meldt dat de eerste gemeenten benaderd zijn en dat dat "op korte termijn leidt tot de eerste resultaten". Met welke gemeenten de gesprekken lopen, kan een woordvoerder van het COA niet zeggen.

Op dit moment verblijven ruim dertienduizend statushouders in een asielzoekerscentrum, terwijl ze dus al een verblijfsvergunning hebben gekregen en van een gemeente een woning aangewezen zouden moeten krijgen.

Doordat de statushouders niet kunnen doorstromen naar een woning houden ze plekken bezet in het asielzoekerscentrum. Dat zorgt er dan weer voor dat de opvang in Ter Apel, waar voor vluchtelingen het asieltraject begint, overvol zit.

In Ter Apel mogen tweeduizend asielzoekers verblijven, maar dat zijn er al wekenlang meer. Foto: ANP

Gemeenten vangen ook asielzoekers op

In Ter Apel mogen tweeduizend asielzoekers verblijven, maar al wekenlang zijn dat er meer. In de nachtopvang in het Groningse dorp, waar vluchtelingen de eerste nacht doorbrengen, verbleven lange tijd honderden mensen, terwijl daar maar plek is voor 275 vluchtelingen.

De hygiëne was er slecht en het COA zag zich genoodzaakt zonder vergunning een extra tent te bouwen, waar de asielzoekers konden eten. Inmiddels verblijven in de nachtopvang tweehonderd tot driehonderd mensen.

Gemeenten hebben ook met het COA afgesproken om naast statushouders ook asielzoekers die nog in afwachting zijn van hun verblijfsvergunning op te vangen. Uiterlijk 1 april moesten daarvoor vijftienhonderd plekken komen. Het COA meldt vrijdag dat dat aantal is behaald. Onder meer in Heerenveen, Apeldoorn, Leiden en Hilversum zijn extra opvangplekken gekomen.

Verschillende gemeenten hebben aangegeven dat de komende tijd in totaal nog achthonderd opvangplekken worden gecreëerd.

Voor 1 juli heeft het COA naar verwachting 3.500 extra opvangplekken nodig. Voor het einde van het jaar zijn dat er ruim tienduizend.