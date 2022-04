Komend weekend is het weerbeeld wisselend, meldt Weerplaza. Tussen de buien door schijnt de zon van tijd tot tijd.

Vrijdag verloopt grotendeels droog. Met nu en dan zonneschijn tussen de wolken door ziet het weerbeeld er vriendelijk uit.

Een stevige noordwestenwind voert zaterdag diverse buien over ons land. Omdat de lucht koud van oorsprong is, is bij enkele buien kans op hagel en onweer. Tussen de buien door komt de zon soms tevoorschijn.

Zondagochtend kan vooral in het noordoosten van het land een lichte bui voorkomen, maar op de meeste plaatsen start een droge periode. Door de aanwezigheid van een rug van hogedruk precies boven ons land wordt dan weinig wind verwacht.

Door bewolking, wind en buien in de nachtelijke uren is de afgelopen dagen geen vorst gemeten in ons land. In het weekend kan het kwik vooral landinwaarts tot dicht bij of net iets onder het vriespunt dalen in de nacht en vroege ochtend, vooral bij weinig wind en bewolking.