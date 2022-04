De kantonrechter in Maastricht heeft vrijdag 41 activisten schuldig bevonden aan de bezetting van het Sterrebos bij Born, maar heeft ze geen straf opgelegd. De bezetters probeerden begin dit jaar tevergeefs de kap van het bos voor de uitbreiding van de naastgelegen autofabriek van VDL Nedcar te verhinderen.

De kantonrechter oordeelde dat er twee fundamentele vrijheden in het geding zijn: de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vreedzame vergadering. "Deze vrijheden zijn weliswaar niet onbeperkt, maar voor een inperking van deze vrijheden moet een dringende maatschappelijke noodzaak bestaan", aldus de rechter.

Dat die noodzaak bestaat, moet volgens de rechter blijken uit een afweging van belangen. "Enerzijds het belang bij een ongehinderde uitoefening van de vrijheden van een democratische samenleving. Anderzijds het belang van VDL Nedcar bij een onbelemmerde uitoefening van zijn eigendomsrecht op het Sterrebos."

De kantonrechter heeft niet kunnen vaststellen dat bij het ingrijpen en het besluit om de actievoerders strafrechtelijk te vervolgen zo'n afweging is gemaakt. Daarom is besloten geen straf op te leggen. Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder op vrijdag boetes geëist variërend van 90 tot 240 euro.

Het bos werd op 28 januari bezet en op 8 februari ontruimd. De verdachten stonden terecht wegens het zich bevinden op verboden terrein en deels ook omdat ze hun identiteit niet wilden bekendmaken.

De politie verrichte tijdens de bezetting tientallen arrestaties. Op 25 februari verschenen vier andere personen voor de kantonrechter. Op 3 juni buigt de politierechter zich nog over de zaken van enkele andere actievoerders.