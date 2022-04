De Mariakerk in Venlo-Zuid geeft twee weken na het ingaan van de zomertijd nog steeds de wintertijd aan. De vrijwilliger die normaal gesproken twee keer per jaar de klok een uurtje verzet, is niet meer beschikbaar. Hij durft vanwege zijn hoge leeftijd niet meer naar boven.

"Het is een oud mechanisme dat tweemaal per jaar handmatig wordt bijgesteld", vertelt Paul Dullaert van het kerkbestuur aan Omroep Venlo. Volgens Dullaert wordt dat al jaren gedaan door een vrijwilliger. "Meneer is op leeftijd en durft daarom niet meer omhoog", laat Dullaert ter verduidelijking aan NU.nl weten.

Bewoners van Venlo-Zuid moeten dus nog even geduld hebben voordat ze weer de juiste tijd op de klok zien. "We hebben nu een bedrijf ingeschakeld. Binnenkort wordt dit aangepakt", zegt het kerkbestuur.

Het is overigens niet de eerste keer dat de Mariakerk in het nieuws komt. Vorig jaar deelde de regionale omroep 1Limburg een video van twee werklui die zonder bescherming op grote hoogte de goten van de kerk aan het schoonmaken waren. Een geschrokken buurtbewoonster maakte er een video van. Ze vreesde dat de mannen naar beneden zouden vallen. Beiden heren kwamen uiteindelijk ongeschonden weer van de kerk af.