Het Openbaar Ministerie (OM) heeft opnieuw de vervolging van Atif M. wegens mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie van Lucas Boom moeten staken. In 2018 oordeelde justitie zelf dat er te weinig bewijs was, maar vrijdag besloot de rechtbank Amsterdam dat het OM niet het recht had om de 39-jarige M. opnieuw te vervolgen.

M. werd in 2021 in zijn cel aangehouden, nadat een nieuwe getuige zich had gemeld. Deze anonieme getuige kwam onder andere met een verklaring over de moord op crimineel Boom in 2015 in Zaandam. In die verklaring werd de naam van M. echter niet genoemd.

Dat was voor M.'s advocaat Christian Flokstra een reden om de rechtbank te verzoeken de vervolging van zijn cliënt te staken. Het opnieuw vervolgen van M. zou namelijk alleen mogen als er op basis van nieuwe feiten verdenkingen tegen hem waren gerezen.

De rechtbank oordeelde dat dit niet het geval was en daarom mocht M. de rechtszaal verlaten. Hij blijft wel vastzitten, omdat hij in 2018 in hoger beroep werd veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn betrokkenheid als schutter bij de mislukte poging tot liquidatie van Peter 'Pjotr' R. in 2015 in Diemen.

Vragen over hoe sterk zaak-Boom is

Het doet de vraag oproepen hoe sterk de zaak van het OM is als het gaat om de zaak tegen de overige verdachten van de liquidatie van Boom, die werd gezien als een crimineel contact van Willem Holleeder en in België werd veroordeeld voor drugshandel.

Volgens de rechtbank zijn er op dit moment nog voldoende redenen om Qio C., Genaro L. en Randall D. te vervolgen voor de moord op Boom. Ook zij werden eerder aangehouden en vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.

D. zit eveneens vast voor de moord op Mohamed Bouchikhi in 2018. De onschuldige zeventienjarige stagiair werd doodgeschoten toen twee gewapende mannen op zoek waren naar Gianni L.

Advocaten vragen om reconstructie dood Bouchikhi

Volgens het OM noemt D. medeverdachte Emylio G. als een van de schutters. De advocaten van laatstgenoemde willen daarom dat er een reconstructie van de schietpartij komt.

Advocaten Kerem Canatan en Pepijn Slewe lieten namens hun cliënt weten dat de verschillende getuigenverklaringen uiteenlopen. Sommigen spreken van een schutter met een witte dan wel lichtgetinte huid en die beschrijving komt niet overeen met G. Als uit de reconstructie blijkt dat deze getuigen het beste zicht op de situatie hadden, pleit dit in het voordeel van hun cliënt.

De rechtbank neemt op een later moment een besluit over de onderzoekswensen die naar voren zijn gebracht in de verschillende zaken die vrijdag tegelijkertijd werden behandeld.